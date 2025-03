Het OM kondigde in februari aan minder strafzaken aan de strafrechter voor te leggen. Dat betekent dat verdachten van strafbare feiten als diefstal, vandalisme of een eenvoudige mishandeling vaker een boete of taakstraf zullen krijgen in plaats van een door de rechtbank opgelegde korte gevangenisstraf. Het OM kan zelf geen celstraf opleggen.

De PG bracht in november 2022 ook al een rapport uit waarin onder meer stond dat het OM zich niet hield aan wettelijke voorschriften bij het zelf opleggen van straffen. Het vervolgonderzoek gaat in fases, omdat het OM nog bezig is met het opvolgen van de aanbevelingen uit het vorige rapport. Om alle verbeterpunten door te kunnen voeren wacht het OM op een nieuw zaakregistratiesysteem. De PG wil elk kwartaal een update hierover.