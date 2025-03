Vicepresident Vance sluit aan bij omstreden bezoek aan Groenland

Een groep onder leiding van de vrouw van Vance, Usha, had aangekondigd dat een bezoek gebracht zou worden aan een Amerikaanse militaire basis en een sleehondenrace. Ook adviseur Nationale Veiligheid Mike Waltz en minister van Energie Chris Wright zouden daarbij aanwezig zijn. De Deense minister-president Mette Frederiksen sprak van „onaanvaardbare druk” van de VS, de vertrekkende Groenlandse premier Múte Egede van een „provocatie”.

„Er was zoveel opwinding over Usha’s bezoek aan Groenland vrijdag dat ik heb besloten dat ik niet wil dat ze al dat plezier helemaal alleen maakt”, zegt Vance op X. Hij zegt dat hij wil kijken „hoe het gaat” uit veiligheidsoverwegingen.

Volgens de Amerikaanse vicepresident worden de VS, Canada en de inwoners van Groenland bedreigd door „tal van andere landen”, zegt Vance in een filmpje. „Helaas hebben leiders in zowel Amerika als Denemarken naar mijn mening Groenland veel te lang genegeerd. Dat is slecht geweest voor Groenland en was ook slecht voor de veiligheid van de hele wereld. Wij denken dat we een andere weg kunnen inslaan.”

Vance zegt onder meer op bezoek te gaan bij de ruimtemacht van de VS, die daar een basis heeft. In een persverklaring staat dat hij daar geïnformeerd wordt over „Arctische veiligheidskwesties”.

Het bezoek aan de basis komt in plaats van het bezoek aan de sleehondenrace, meldt het Witte Huis.