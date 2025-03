Santokhi en Brunswijk opnieuw in verkiezingsrace Suriname

Bij eerdere verkiezingen waren er tien kiesdistricten en hoefden partijen niet overal mee te doen. Nu is er één groot kiesdistrict en moeten alle partijen 51 namen op de lijst hebben. Voor sommige nieuwe en kleine organisaties was dat een hele opgave: zij riepen via sociale media enthousiaste landgenoten op om zich aan te sluiten.

Er waren ook partijen met te veel gegadigden. Op de valreep zijn bij veel partijen nog namen gewijzigd en posities ingevuld. Bij de Nationale Democratische Partij van de overleden ex-president Desi Bouterse was al eerder duidelijk dat voorzitter Jenny Geerlings-Simons lijsttrekker is en weduwe Ingrid Bouterse op de 51e plaats als lijstduwer fungeert.

Elke partij heeft een waarborgsom van ruim 518.000 Surinaamse dollars betaald, omgerekend ruim 13.000 euro. Behaalt een partij ten minste één landelijke of regionale zetel, dan wordt dat bedrag teruggestort. In de districten zijn lijsten ingediend met de namen van vele honderden regionale volksvertegenwoordigers.

Na de feestelijke presentatie van de ABOP van Brunswijk, zondag, werd hoofdredacteur Vishmohanie Thomas van de nieuwssite Suriname Herald bedreigd door een medewerker van het Directoraat Nationale Veiligheid. Hij wiste in haar telefoon de video-opnames van twee vechtende mannen. Thomas deed aangifte en de ABOP bood excuses aan. President Santokhi laat onderzoek doen naar het voorval en treft zo nodig „passende maatregelen”. Hij noemt persvrijheid een kernwaarde.