VS: afspraken met Oekraïne en Rusland over Zwarte Zee

„De Verenigde Staten en Oekraïne hebben overeenstemming bereikt over garanties voor veilige scheepvaart, het stoppen van het gebruik van geweld en het voorkomen van het gebruik van koopvaardijschepen voor militaire doeleinden op de Zwarte Zee”, staat in een verklaring. Eenzelfde zin staat in een verklaring over Rusland.

Het Witte Huis zegt zich voor Oekraïne in te spannen om gevangenen vrij te krijgen. Rusland krijgt hulp om landbouwproducten en kunstmest te kunnen exporteren, met koopvaardijschepen te varen en financiële transacties te doen. De VS zeggen ook verder te werken aan een „duurzame vrede”.

De Oekraïense minister van Defensie Roestem Oemjerov was voor de gesprekken in Riyad. Hij benadrukt op X dat Russische militaire schepen alleen in het oosten van de Zwarte Zee mogen varen. Als ze ergens anders opduiken, is dat volgens hem „een schending van de geest van deze overeenkomst”. „In dat geval heeft Oekraïne alle recht om zichzelf te verdedigen.”

Volgens zowel de twee verklaringen van de VS als het X-bericht van Oemjerov zijn Rusland en Oekraïne bereid om zogenoemde goede diensten van derde landen toe te staan. Dat wil in dit geval zeggen dat andere landen kunnen bemiddelen om zo te helpen bij het naleven van de afspraken die aanvallen op energievoorzieningen en de scheepvaart moeten voorkomen.

Oemjerov zegt dat er snel meer overleg nodig is om te zorgen dat de afspraken goed worden nageleefd.