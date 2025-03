Hof: verhoor Marengo-kroongetuige verliep soms verhit en stekelig

Binnenland

Het verhoor van kroongetuige Nabil B. in het omvangrijke liquidatieproces Marengo verliep soms „stekelig en verhit”. Maar de voorzitter van het gerechtshof is desondanks „professioneel tevreden” over de vier dagen waarin B. uitgebreid is gehoord. Dat zei de voorzitter vrijdag bij de afronding van dit zittingsblok.