NAVO wil Europa en Canada om meer militaire capaciteit vragen

De alliantie bespreekt momenteel nieuwe doelstellingen voor de militaire capaciteiten van de NAVO-bondgenoten. Deze moeten de oude doelstellingen van voor de Russische invasie in Oekraïne actualiseren. De NAVO-landen kunnen de nieuwe doelstellingen in juni aannemen tijdens de bijeenkomst van de ministers van Defensie in Brussel.

Dit vereist een enorme financiële inspanning van de meeste Europese bondgenoten en Canada. De Amerikaanse uitgaven hoeven niet te worden gewijzigd, voegden functionarissen eraan toe.

Volgens de NAVO-functionaris duurt het implementeren van deze doelen 5 tot 15 jaar. Het moet leiden tot een veel sterkere Europese en Canadese strijdmacht binnen de NAVO die minder afhankelijk is van de Verenigde Staten.