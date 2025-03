Graaf Claus-Casimir mijdt de schijnwerpers

Claus-Casimir kwam op een bijzonder moment ter wereld voor de familie Van Oranje. Zijn geboorte was een lichtpuntje in een verdrietige tijd, omdat een dag ervoor prinses Juliana, de grootmoeder van prins Constantijn, was overleden.

Prins Constantijn en prinses Laurentien vernoemden hun enige zoon onder meer naar Constantijns vader, prins Claus, die in 2002 was overleden. In zijn jonge jaren werd zijn naam ook wel afgekort tot Clausimir, tegenwoordig wordt de prins vooral bij zijn eerste naam genoemd.

Prinselijk gezin in 2013. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

In tegenstelling tot zijn vader is Claus-Casimir geen prins, maar kreeg hij de titel graaf. Bij het huwelijk van zijn ouders werd besloten hun eventuele kinderen geen prinsentitel te geven.

Als enige man van zijn generatie in het geslacht Van Oranje-Nassau van Amsberg heeft Claus-Casimir een unieke positie. Hij is de enige kleinzoon van prinses Beatrix. Na zijn nichtjes Amalia, Alexia en Ariane, vader Constantijn en zus Eloise is de graaf zesde in de lijn van de troonopvolging.

Sneakers

Samen met zijn ouders, oudere zus Eloise en jongere zusje Leonore woonde Claus-Casimir in het Belgische Brussel, omdat prins Constantijn daar destijds werkte. Als de graaf elf jaar is, verhuist het gezin weer naar Nederland en wel naar Den Haag.

Claus-Casimir gaat daar tot zijn zestiende naar het Vrijzinnig Christelijk Lyceum. Hij maakt zijn schooltijd in Den Haag echter niet af, want vrij plotseling komt in die periode het nieuws naar buiten dat de graaf zijn opleiding voortzet op de prestigieuze kostschool Gordonstoun in Schotland. Verschillende Britse hoogheden gingen hem voor.

De zoon van Constantijn richtte de ene na de andere onderneming op

Claus-Casimir is ondernemend. Zijn schoolwerk blijkt prima te combineren met het doen van zaken. De zoon van Constantijn start met het sneakerbedrijfje Grails Plug. Hij zet het op in coronatijd, zodat hij iets om handen heeft, maar het blijkt een succesvolle formule. Ook start hij met enkele schoolvrienden het duurzame sokkenbedrijfje Stoun Socks. De graaf krijgt voor dit initiatief en zijn ondernemerstalent zelfs een prijs, de Young Enterprise Scotland.

Broer en zussen in 2014 tijdens de presentatie in de Efteling van De Sprookjessprokkelaar, een boek dat prinses Laurentien samen met kinderboekenschrijver Paul van Loon schreef. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Claus-Casimir zet meer initiatieven op zijn naam. Naast Grails richt hij de OSOC BV op, een onderneming met daarin onder andere nog een ander sneakerbedrijf: MySneakers. Ook is hij druk met zijn recente project: Orange Digital, een socialemediamarketingbureau.

Sportauto

Claus-Casimir keert na zijn periode op de Schotse kostschool niet terug naar Nederland, maar kiest voor een marketingopleiding aan de Europese businessschool ESCP in Parijs. Momenteel studeert de graaf aan de ESCP in Turijn, waar hij dit jaar zijn opleiding hoopt af te ronden.

Claus-Casimir is graag onderweg. Hij komt met een zekere regelmaat naar zijn ouderlijk huis in Den Haag, brengt flitsbezoekjes aan tante Mabels dochters in Londen, duikt op bij muziekevenementen waar prins Floris als dj optreedt en verkent met vrienden zo veel mogelijk verschillende en veelal chique uitgaansgelegenheden in het buitenland.

Claus kan goed opschieten met zijn zussen. Tussen hem en Eloise tekent zich al geruime tijd een groot verschil af. Eloise zoekt bewust de publiciteit op en bouwt volop aan haar rol als influencer via sociale media. Claus is juist wars van media-aandacht. In een zeldzaam interview in 2023 met de Telegraaf liet hij zich daarover uit: „De hele showbizzwereld is niks voor mij. Dat laat ik aan mijn zus over. Die is daar wat beter in. Ik heb niet echt behoefte aan vragen over mijn privéleven.”

„Als ik iets fout doe, heeft dat niet alleen voor mij nadelen, maar ook voor mijn hele familie” Graaf Claus-Casimir

Claus-Casimir weet niet anders dan dat hij bij de bekendste familie van Nederland hoort. En dat leven heeft voor hem zowel voor- als nadelen, vindt de graaf. Hij ervaart het als positief dat hij veel „interessante en bijzondere” mensen leert kennen. Daar staat tegenover dat Claus-Casimir ervaart dat hij zich heel bewust is van wat hij zegt en doet en wat zijn gedrag voor zijn omgeving kan betekenen. „Ik moet altijd letten op wat ik doe. Als ik iets fout doe, heeft dat niet alleen voor mij nadelen, maar ook voor mijn hele familie”, aldus de graaf.

Skivakantie in Lech in 2020 met prinses Beatrix. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Met zijn ouders heeft Claus-Casimir een hechte band. Hij realiseert zich dat zij veel voor hem doen en hij is ze daar dankbaar voor. In het interview bekende de graaf dat hij al een cadeau als dank op het oog heeft voor zijn ouders: een sportauto. „Ik zie gewoon het beeld van hen met zijn tweeën in een tweezitter en dan door de Alpen rijden of zo. Lijkt me gewoon leuk voor ze.”