Verpleegkundigen: dekking afwenden zorgbezuiniging niet optimaal

De vereniging is blij dat er toch niet 165 miljoen euro wordt bezuinigd op bij- en nascholing van verpleegkundigen in de ziekenhuizen. V&VN-voorzitter Bianca Buurman noemde dit eerder „zo’n beetje het slechtste idee van 2024”, omdat juist scholing er volgens haar voor zorgt dat verpleegkundigen de zorg niet verlaten.

„Dat dit besluit terug wordt gedraaid, is een goede uitkomst”, aldus Buurman. „Tegelijkertijd is het heel erg jammer dat dit gedekt wordt met geld dat bedoeld is voor de wijkverpleging. Wat ons betreft moet ál het geld dat bedoeld is voor de verpleging ook daadwerkelijk bij zorgprofessionals terechtkomen en niet terugvloeien naar de overheid.”

De oplossing van de minister vindt Buurman goed nieuws voor de verpleegkundigen in de ziekenhuizen. „Maar dit lost niets op voor de wijkverpleegkundigen. Zij zouden zo’n regeling voor opleiden in de wijk goed kunnen gebruiken. Dit geldt overigens voor alle sectoren buiten het ziekenhuis. Zo verandert het slechtste idee van 2024 in een niet-optimaal idee.”