Dodental loopt op tot 59 na brand in nachtclub in Noord-Macedonië

In totaal zijn 155 mensen opgenomen in het ziekenhuis, van wie er 18 in kritieke toestand verkeren. Sommige zwaargewonden worden naar ziekenhuizen in andere Europese landen overgebracht, meldt de minister.

Van 35 doden is de identiteit inmiddels vastgesteld, meldde de binnenlandminister tijdens een bezoek aan de locatie van de brand in Kocani, in het oosten van het land. Van de geïdentificeerde overledenen kwamen er 31 uit die stad.

De brand brak rond 03.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag uit tijdens een concert. Er waren meer dan duizend mensen, vooral jongeren, aanwezig in de nachtclub toen de brand uitbrak. Onder de gewonden zijn volgens Noord-Macedonische media ook minderjarigen. Enkele tientallen gewonden zijn met helikopters overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Skopje, omdat het plaatselijke ziekenhuis niet genoeg capaciteit had om iedereen op te vangen. Skopje ligt op zo’n 100 kilometer van Kocani.

Volgens Tokovski werd de brand veroorzaakt door een vuurwerkmachine die gebruikt werd tijdens het concert. Op een video is te zien dat twee machines witte vonken in de lucht schieten en dat het plafond daardoor in brand vliegt. Het plafond was volgens Tokovski gemaakt van zeer brandbaar materiaal en het vuur verspreidde zich zeer snel. Ook ontstond er een dikke laag rook in de club.

Omkoping

De autoriteiten in Noord-Macedonië onderzoeken of corruptie en omkoping een rol hebben gespeeld bij de dodelijke brand, verklaarde Toskovski. Volgens de minister had de nachtclub geen wettelijke vergunning. „Deze vergunning is, zoals veel andere dingen in Macedonië in het verleden, verbonden met omkoping en corruptie,” zei hij tijdens een persconferentie in Kocani, waar de ramp plaatsvond.

Toskovski liet eerder op zondag weten dat in verband met de brand vier arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd. Ook werd een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd. Het is niet bekend op wie de arrestatiebevelen van toepassing zijn.

De Noord-Macedonische premier Hristijan Mickoski spreekt van een „zware en zeer verdrietige dag” voor het land. „Het verlies van zoveel jonge levens is onherstelbaar”, schrijft hij op Facebook. „De pijn van familie, geliefden en vrienden is onmeetbaar.”

Leiders uit buurlanden Bulgarije, Griekenland en Albanië hebben aangeboden te helpen, door bijvoorbeeld gewonden op te vangen.