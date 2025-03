Azerbeidzjan meldt Armeense beschieting, Armenië ontkent

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben Azerbeidzjan en Armenië grensconflicten, die meerdere keren uitliepen op een oorlog. In 2023 veroverde Azerbeidzjan met een bliksemoffensief het gebied Nagorno-Karabach, waar tot dan vrijwel uitsluitend Armenen woonden. Bijna alle 100.000 inwoners ontvluchtten het gebied. Sindsdien praten de regeringen in Bakoe en Jerevan over een vredesverdrag en deze week zeiden beide partijen akkoord te zijn met de tekst. Het is nog niet duidelijk wanneer het verdrag wordt getekend.