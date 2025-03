Geen slachtoffers gevonden onder puin ingestorte toren Valkenburg

De Wilhelminatoren op de Heunsberg stortte zondagochtend plotseling in. De oorzaak is nog niet bekend. Met drones en door hulphonden van Urban Search and Rescue (USAR) werd gezocht naar eventuele slachtoffers onder het puin. Twee honden sloegen onafhankelijk van elkaar aan op één locatie bij de ingestorte toren. Met hulp van reddingswerkers van het Duitse Technische Hilfswerk (THW) uit Aken is laag voor laag gekeken of iets of iemand zich onder het puin bevond.

„Het Duitse team dat de diepte in is gegaan, ook met camerabeelden, heeft enkel kleding aangetroffen”, aldus Prevoo. „De eindconclusie is dat er geen slachtoffers zijn.”

Omdat er geen slachtoffers zijn gevonden, is de zoekactie beëindigd. Het terrein wordt afgezet en overgedragen aan de eigenaren, laat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg weten.