Wielrenner (57) overleden na aanrijding in Rijsbergen

Het ongeluk gebeurde afgelopen zondagochtend op de Noordhoeksestraat in het Brabantse dorp. Er landde een traumahelikopter en de man werd naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie had de plek van het ongeval afgezet met rood-witte linten, maar meerdere voorbijgangers liepen toch door, zo meldde de politie op X. „Toppunt was iemand die, nadat hij mondeling gewaarschuwd was, via een erf toch het plaats delict op reed met een personenauto. Uiteraard volgde hiervoor een boete.”