Slachtoffers ‘laatste bom’ op Rotterdam herdacht, 80 jaar na dato

De herdenking was bij een monument dat in 2020 werd onthuld op de plek van het bombardement, waardoor op zondag 18 maart 1945 ongeveer dertig huizen aan de Treubstraat en Kerdijkstraat in Rotterdam-Noord compleet werden verwoest. In 2018 werd de ramp voor het eerst herdacht, op initiatief van enkele buurtbewoners.

Volgens Schouten helpen het monument en de herdenking „de verloren en verwoeste levens van de inwoners van deze straten in herinnering te houden”. Ze zei de initiatiefnemers daarom dankbaar te zijn. „Met dit mooie monument en de jaarlijkse herdenking verglijdt het leed dat hier is geleden niet de vergetelheid in, maar wordt het levend en actueel gehouden. Voor onze generatie en alle generaties die hier zullen neerstrijken.”

Ook overlevenden Ben en Jos Verweij namen het woord. Hun ouders, twee broers en twee zussen kwamen om het leven door het bombardement in maart 1945. De broers, die toen 5 en 3 jaar oud waren, lagen urenlang onder het puin. Na het bombardement groeiden ze jarenlang in verschillende gezinnen op.

Het bombardement van 18 maart was het laatste op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Door het uit koers geraakte onbemande Duitse V-wapen raakten ook tientallen mensen gewond. Meer dan honderd woningen werden verwoest of raakten zwaar beschadigd. Zeven weken later was heel Nederland bevrijd.

Rotterdam is in de Tweede Wereldoorlog meer dan driehonderd keer gebombardeerd door Duitsers en geallieerden. Het bekendste bombardement is dat van 14 mei 1940, vlak na het begin van de Duitse inval in Nederland. Door die aanval van de Duitse luchtmacht kwamen honderden mensen om het leven en bleef de binnenstad in puin achter.