Maakt verwachting nieuwe aarde milieubeleid overbodig?

Het is belangrijk dat je zo’n uitspraak niet allereerst opvat als een aanval op het geloof, maar juist als een kans om te getuigen. Blijf dan wel eerlijk. We vermoeden allemaal weleens dat sommige christenen zich verschuilen achter de belofte van een nieuwe aarde. Dan kun je lui worden en ontrouw in de taak die God ons heeft gegeven om de aarde te bouwen en te bewaren.

Probeer duidelijk te maken dat christenen geen perfecte mensen zijn. Geef toe dat wij van de nieuwe aarde nog niet alles weten, maar dat we er in geloof naar uit mogen leren zien. Die belofte van God toont aan dat de Heere de werken van Zijn handen hoog waardeert. Dat geeft richting aan onze omgang met de aarde.

De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat juist christenen met nieuwe ogen naar de geschonden schepping leren kijken. Romeinen 8 maakt ons duidelijk dat je met nieuwe oren gaat luisteren naar het zuchten van de schepping. Probeer te laten merken dat de afbraak van dat mooie werkstuk van God je echt raakt.

Het kruis werkt door in onze omgang met medemens en aarde

Zorgvuldig

Het is belangrijk dat we leren zien hoe veel Bijbelplaatsen spreken over het scheppingswerk van God. Eigenlijk komt dat van kaft tot kaft aan de orde. Openbaring 22 tekent het nieuwe van de grote toekomst met beelden van het paradijs van Genesis. De profeten, de Psalmen en veel andere boeken zijn vol van aardse beelden. In Zijn werk op aarde heeft Jezus beelden gebruikt ontleend aan de werken van God. Hij zag de lelies van het veld echt, in hun ware schoonheid.

Het rijke spreken van de Bijbel over Gods scheppingswerk spoort ons juist aan om trouw en zorgvuldig te leven. De liefde tot de Heere kan en wil je dan niet loskoppelen van de eerbied voor Zijn werken. Er zijn in de Bijbel zo veel gedeeltes die juist wijzen op een verantwoord gebruik van de aarde. Je mag dat huis bewonen, maar niet verwaarlozen of uitwonen. Je bent geen eigenaar, maar rentmeester. Dat vraagt zorgvuldig beheer en nu en straks rekenschap afleggen van je omgang met Gods schepping.

In een gesprek met andersdenkenden is het belangrijk om de positieve punten te benadrukken. Dan gaat het niet om een krampachtig moeten, maar om een dankbaar mogen. Dat je als jongere mag gaan ontdekken dat God ons veel heeft toevertrouwd. Het is de moeite waard om op alle terreinen van het leven Gods bedoeling te mogen ontdekken. Het echte leven heeft breedte, diepte en hoogte.

Zo gaan we steeds meer beseffen: dat kan ik niet aan in eigen kracht. De goede zorg voor de aarde wil de Heere mij door Woord en Geest leren. Zo is goede omgang met de schepping hier en nu geen prestatie van mij, maar gave van God.

Geef eerlijk toe dat ook ons handelen als christenen gestempeld is door tekorten. Daar wil ik niet achter wegkruipen, maar ik zoek biddend de weg van levensvernieuwing.

„Het rijke spreken van de Bijbel over Gods scheppingswerk spoort ons juist aan om trouw en zorgvuldig te leven.” beeld iStock

Kruispunt

De belofte van de nieuwe aarde is nooit los te maken van ons leven hier en nu. Dat mogen we niet tegen elkaar uitspelen. De waarde van de aarde in Gods ogen raakt me diep en spoort me aan. Wat een troost dat ons werk, hoe gewild door God, niet het laatste en het hoogste is. Hij laat niet varen de werken van Zijn handen.

Het getuigend gesprek met andersdenkenden schept soms mogelijkheden om schuld te bekennen en misverstanden recht te zetten. Tevens kun je dan in een gebroken wereld iets doorgeven van het grote heilsplan van God. Dan mogen we iets schilderen van de lange lijnen van Gods trouw, die lopen van de schepping tot in de voleinding, zelfs tot in de eeuwigheid.

Geef de waarde door van echte verzoening als Kruispunt, met een verticale en een horizontale lijn. De nieuwe relatie met God door het werk van Jezus Christus krijgt in ons leven betekenis. Dat werkt door in onze omgang met medemens en aarde.

Geloofwaardig christen-zijn raakt onze respectvolle omgang met de kosmos als sieraad van God

De nieuwe aarde komt. Als christenen beseffen we onze verantwoordelijkheid om iets door te geven van die hoop. Geef getuigend hoog op van de Heere en Zijn werken. Smeek in je persoonlijke stille tijd om de lange adem van het geloofsvertrouwen. Het geestelijk onderwijs is broodnodig om mens Gods te kunnen zijn. Geloofwaardig christen-zijn raakt onze respectvolle omgang met de kosmos als sieraad van God. Er is gegronde verwachting voor een nieuwe aarde als Gods scheppingswerk waarin gerechtigheid woont. De Zon der gerechtigheid is al opgegaan. In geloof zien we Hem stralen over de nieuwe aarde.

De auteur is emeritus hoogleraar Nieuwe Testament aan de TUA.