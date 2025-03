Brand in Delft in wooncomplex, vijf appartementen ontruimd

Binnenland

In de Leeghwaterstraat in Delft heeft donderdag een uitslaande brand gewoed in een appartementencomplex. Vijf appartementen zijn ontruimd, zei een woordvoerder van de brandweer. Inmiddels is de brand niet meer uitslaand, maar zit die nog in een spouwmuur. Er zijn geen mensen gewond geraakt.