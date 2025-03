Plagiërende staatssecretaris moet nieuwe scriptie schrijven

„Dit besluit is een enorme klap voor mij persoonlijk”, aldus de staatssecretaris. „Ik heb met de beste intenties mijn studie afgerond, maar naar nu blijkt daarbij grote fouten gemaakt. Dat neem ik mijzelf zeer kwalijk en had nooit mogen gebeuren.”

Maeijer krijgt van de universiteit de kans een nieuwe scriptie te schrijven over een ander onderwerp. Die grijpt ze naar eigen zeggen „met beide handen” aan. „Zodat ik mijn studie kan afronden op de manier die mij altijd voor ogen heeft gestaan. Namelijk met hard werken en volgens de regels.”

In een reactie laat de Erasmus Universiteit Rotterdam aanvullend nog weten dat het instellingsbestuur van de organisatie „binnenkort beslist over haar graad”, zo zegt een woordvoerster. Verder wil de onderwijsinstelling er niets over kwijt, omdat het gaat om „een zaak tussen oud-student en universiteit”.

BNR onthulde afgelopen najaar dat juriste Maeijer grote delen van haar masterscriptie zonder bronvermelding bij elkaar had geknipt en geplakt. De radiozender maakte daarbij gebruik van software waarmee plagiaat kan worden opgespoord.

De Erasmus Universiteit kondigde daarop een onderzoek aan. Maeijer kreeg aanvankelijk steunbetuigingen vanuit het kabinet, onder anderen van premier Dick Schoof die zei dat zij „te goeder trouw” handelde. Maar later gaf zij ook zelf toe dat zij mogelijk fouten had gemaakt.