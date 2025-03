Noord-Holland wil met nieuw plan ganzenschade fors verminderen

De schade is de afgelopen twintig jaar explosief gestegen, wat de provincie steeds meer geld kost. In 2023 keerde Noord-Holland ruim 15 miljoen euro aan vergoedingen uit aan boeren, bijna 30 procent meer dan een jaar eerder. Voor 2025 is bijna 23 miljoen euro gereserveerd, waarvan ongeveer de helft voor ganzenschade. Tien jaar eerder ging het nog om 5 miljoen.

Ganzen vormen ook een risico voor de vliegveiligheid. Daarom richt het plan zich specifiek op het weren van ganzen binnen een straal van 10 kilometer rond Schiphol.