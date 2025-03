Volgens de Filipijnse nieuwssite ABC-CBN hebben artsen de 79-jarige Duterte tijdens de tussenstop medische gecontroleerd. Het is onduidelijk welke klachten hij zou hebben. Daarnaast doet zijn familie juridische pogingen om de regering te dwingen het toestel te laten omkeren.

Duterte reist naar Nederland omdat hij voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag moet verschijnen. Het is nog onbekend wanneer zijn proces begint. Hij wordt naar verwachting eerst naar de Penitentiaire Inrichting Haaglanden in Scheveningen gebracht.

Het strafhof wil Duterte berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Het gaat specifiek om 43 moorden tussen 1 november 2011 en 16 maart 2019. Deze maakten deel uit van Duterte’s strijd tegen drugs, die duizenden mensen het leven kostte.