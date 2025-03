Zelensky maandag naar Saudi-Arabië voor vredesgesprekken

Zelensky heeft in Saudi-Arabië ook een ontmoeting met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Ook Zelensky’s kabinetschef Andri Jermak, buitenlandminister Andrii Sybiha en defensieminister Roestem Oemjerov zijn in Jeddah.

Amerikaanse functionarissen gebruiken de ontmoeting dinsdag om vast te stellen of Oekraïne bereid is concessies te doen aan Rusland. De delegatie zal ook letten op signalen die erop wijzen dat de Oekraïners serieus de banden met de regering-Trump willen verbeteren. Een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky eindigde vorige maand in een ruzie.

In februari hadden vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering al een ontmoeting met een Russische delegatie in Saudi-Arabië. Het land in het Midden-Oosten wordt overwogen als locatie voor een mogelijke ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

Ommezwaai

Onder Trump heeft de Amerikaanse regering een radicale ommezwaai gemaakt, waarbij onlangs de steun aan Kyiv voorlopig werd stopgezet. Het Witte Huis zei daarmee de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tot vredesonderhandelingen te willen dwingen. Washington zet Oekraïne onder druk om een ​​groot deel van de minerale rijkdommen over te dragen aan de VS en akkoord te gaan met een staakt-het-vuren met Rusland, zonder Amerikaanse veiligheidsgaranties als opmaat naar een vredesakkoord.

Trumps rechterhand Elon Musk beloofde zondag wel dat Oekraïne toegang behoudt tot zijn Starlinksatellietnetwerk. Oekraïense troepen gebruiken Starlink voor communicatie op het slagveld. Nadat de VS militaire hulp en inlichtingenuitwisseling met Oekraïne opschortten, bestond de vrees dat Musk de Oekraïense toegang tot zijn Starlinkcommunicatiesysteem zou blokkeren.

Koers

Volgens The New York Times hebben Russische en Noord-Koreaanse troepen de afgelopen dagen terreinwinst geboekt in Koersk, de Russische grensregio waar Oekraïne vorig jaar is binnengevallen. Ook heeft het Russische leger de aanvoerlijnen voor Oekraïense troepen aan de frontlinie geblokkeerd. Volgens soldaten gebruikt het Russische leger drones waarvan de frequenties niet kunnen worden gestoord. Doordat de drones dag en nacht de aanvoerroutes in de gaten houden, wordt het steeds moeilijker om de troepen aan het front te bevoorraden. In het gebied dreigt ook een omsingeling van ongeveer duizend Oekraïense soldaten.

Het Oekraïense leger veroverde in augustus een deel van de regio Koersk. Kyiv hoopt dit als ruilmiddel te gebruiken bij vredesonderhandelingen. Moskou probeert het gebied militair weer onder controle te krijgen.