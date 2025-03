Lichaamstaal spreekt boekdelen tijdens ontmoeting met Trump

Van de ontmoeting tussen Trump en aankomend opperrechter Neil Gorsuch tekende de Britse krant The Independent ooit op: „Gorsuch werd bijna van zijn voeten getrokken door Trump, die de rechter naar zich toe haalde alsof hij een hond aan de riem was.”

Mark Rutte was in de aanloop naar zijn bezoek aan het Witte Huis in juli 2018 dus gewaarschuwd voor de typische ”Trump shake”. De Nederlandse premier hield zijn arm dicht bij zijn lichaam en liet zijn handdruk door een ontwapenend schouderklopje volgen. Niets aan de hand dus.

De Britse premier Keir Starmer volgde Ruttes voorbeeld vorige week. Zijn hand kwam nauwelijks bij zijn lichaam vandaan toen hij Trump in het Witte Huis begroette.

De Franse president houdt er een heel eigen lichaamstaal op na. Tijdens het onderhoud met Trump raakte hij het Amerikaanse staatshoofd regelmatig aan. Wel liet hij die klopjes vergezeld gaan van een charmante Franse grijns, die The Donald kennelijk wel kon waarderen.

Bij de president Volodymyr Zelensky leek het aanvankelijk ook goed te gaan. Voor het Witte Huis legde Trump nog even vaderlijk zijn hand op de rug van de Oekraïense leider. Maar daarna was het snel gedaan met de hartelijkheid. Het gesprek liep binnen tien minuten totaal uit de hand. Wie de ontmoeting bekeek, had geen geluid nodig om te zien wat er aan de hand was.

De begroeting bij aankomst is nog allervriendelijkst. beeld AFP, Tierney L. Cross

Premier Mark Rutte tijdens zijn ontmoeting met Trump in juli 2018. beeld AFP, Brendan Smialowski

De Britse premier Keir Starmer houdt zijn arm dicht bij het lichaam tijdens een handdruk met Donald Trump. beeld AFP, Saul Loeb