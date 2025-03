Staatssecretaris: Bepaalde gevangenen mogen eerder vrij   

Dat meldde staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) vrijdagmiddag na de wekelijkse ministerraad. Het gaat om een uiterste noodmaatregel die alleen mag worden toegepast op mensen met een celstraf van maximaal een jaar, met uitzondering van zedendelinquenten en plegers van ernstig geweld.

De maatregel ligt gevoelig bij de PVV, de partij waarvoor Coenradie in het kabinet zit. Eerder dit jaar vond er nog een flinke ruzie plaats tussen de staatssecretaris en Geert Wilders. Coenradie zegt nu echter dat ze steun van Wilders heeft voor haar plan.

Wanneer de bewindspersoon de eerste gevangenen vervroegd zal vrijlaten, weet ze nog niet. „Het is op dit moment dagkoersen, maar ik verwacht dat we binnen nu en een aantal dagen mensen wellicht al iets eerder dan die drie dagen moeten heenzenden. Nog niet die maximale veertien dagen, maar wel meer dan de drie dagen die we nu hebben staan”, aldus Coenradie.

Coenradie hoopt ook dat andere maatregelen voor extra ruimte zullen zorgen. Een afdeling met dertig plekken in Nieuwegein die eerder werd gesloten vanwege personeelstekorten, kan in april weer worden heropend. Op meerdere andere plekken kijkt de staatssecretaris of er cellen bij kunnen komen.

Haar plan om cellen te huren in Estland is, echter van de baan. In een brief aan de Kamer schreef Coenradie vrijdag dat de Estse grondwet niet toelaat dat de Nederlandse wet over gevangenissen in Estland zou gelden.