Ministerraad bespreekt ‘moeilijke keuzes’ voor gevangenissen

Binnenland

Het kabinet gaat vrijdag tijdens de ministerraad in gesprek over „moeilijke keuzes” voor gevangenissen, meldde staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) voor aanvang. Ze wilde niet zeggen welke keuzes. Maar het zingt al langer rond dat de PVV-bewindsvrouw overweegt om gedetineerden twee weken eerder vrij te laten om ruimte te maken in gevangenissen.