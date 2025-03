Binnenland

De persoon die donderdagavond om het leven kwam door een frontale botsing op de Biesbosweg in het Brabantse Waalwijk is een 25-jarige man uit Dongen, meldt de politie vrijdag. Twee anderen die bij het dodelijke slachtoffer in de auto zaten en met spoed naar het ziekenhuis moesten, zijn een 30-jarige man uit Sprang-Capelle en een jongen.