De nieuwe besmetting is vastgesteld binnen de beschermingszone die rondom het eerste geval was opgesteld. Binnen een zone van 10 kilometer rondom het bedrijf moeten alle professionele en particuliere houders van pluimvee hun dieren afschermen. Ook geldt er een vervoersverbod van pluimvee en eieren. De beschermingsregels gelden ook voor een klein grensgebied in Nederland, onder Hulst in de provincie Zeeland. Binnen het gebied ligt één pluimveebedrijf, meldde het ministerie van Landbouw eerder.

Eerder deze week werd bekend dat ook twee katten besmet waren geraakt met vogelgriep in de Oost-Vlaamse gemeente. Zij raakten vermoedelijk besmet door het eten van besmette eieren of drinken van besmet water. Ook mensen kunnen besmet raken met het virus, bijvoorbeeld door het aanraken van dode of zieke vogels.