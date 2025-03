Poetin na speech Macron: vergeet niet hoe het met Napoleon afliep

„Er zijn nog altijd mensen die terug willen naar de tijden van Napoleon, die vergeten zijn hoe dat is afgelopen”, zei Poetin op de Russische televisie. Napoleon Bonaparte viel het Russische Rijk in 1812 binnen, maar werd na een zware strijd die een half jaar duurde en vele levens kostte verslagen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov noemde de toespraak van Macron een bedreiging voor Rusland. Hij herhaalde ook dat Rusland geen Europese vredestroepen in Oekraïne zal accepteren, zoals Macron had voorgesteld als veiligheidsgarantie rond een eventuele vredesdeal. „Daar zien wij geen ruimte voor compromis”, aldus Lavrov.

Macron had in zijn televisietoespraak gezegd dat Europa zich moet herbewapenen en Oekraïne moet steunen. Ook moet het continent zich erop voorbereiden dat het niet langer beschermd wordt door de Verenigde Staten. Hij zei te overwegen om de rest van Europa ook onder de zogenoemde nucleaire paraplu van Frankrijk te laten vallen. Dat wil zeggen dat Frankrijk ook kan dreigen om kernwapens in te zetten als een Europese bondgenoot wordt aangevallen.

„Natuurlijk is dit een bedreiging tegen Rusland”, zei Lavrov. Hij vergeleek Macron ook met Napoleon en met Adolf Hitler omdat hij van plan zou zijn om Rusland te veroveren. Macron heeft dat weliswaar niet gezegd, maar is dat volgens de minister heimelijk wel van plan.