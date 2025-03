Veel studenten zien af van volledige studie in het buitenland

Volgens een onderzoek van de organisatie gaat uiteindelijk maar 3 procent van de Nederlandse studenten de grens over voor een volledige studie. Vergeleken met andere Europese landen is dat vrij laag. De meeste studenten blijven in Nederland en brengen hooguit een periode in het buitenland door.

Volgens Nuffic is het voor de studenten vaak niet duidelijk of een studie in het buitenland gevolgen heeft voor hun Nederlandse studiefinanciering. „Dat is zonde, want studiefinanciering kan je vaak onder bepaalde voorwaarden meenemen”, zegt onderzoeker Gijs Ybema in een toelichting