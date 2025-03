Wethouder Amsterdam overleeft moties van wantrouwen en treurnis

Van Buren ligt al een tijdje onder vuur door enorme betalingsachterstanden die de gemeente heeft. Die ontstonden nadat de stad in januari was overgestapt op een nieuw financieel systeem. Door technische haperingen stapelden de facturen zich op tot enkele tienduizenden, waardoor ondernemers en leveranciers in de problemen kwamen.

Woensdagmiddag, tijdens het eerste deel van het debat, diende het CDA met andere oppositiepartijen een motie van treurnis in tegen de wethouder. In het avondgedeelte van het debat kwam eerst oppositiepartij VVD met een motie van wantrouwen. Volgens de indiener, VVD-raadslid Kune Burgers, heeft wethouder Van Buren niet adequaat opgetreden en „wordt ze gepasseerd door haar eigen ambtenaren”. In een eigen motie zegde vervolgens ook JA21-raadslid Cas van Berkel het vertrouwen in Van Buren op, gezien haar „facturenfiasco”. Geen van de moties haalde het.

Van Buren zelf liet weten zelf ook te balen van de betalingsproblemen, maar dat die niet te voorkomen waren. Ze gaf wel toe dat ze beter had moeten doorvragen bij haar ambtenaren of de overstap naar het nieuwe systeem volgens plan verliep. De wethouder beloofde meermalen achter het oplossen van de achterstanden aan te gaan. Ze denkt dat 7 april de meeste problemen voorbij zullen zijn.