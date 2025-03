Yeşilgöz: geen taboe op nucleaire afschrikking VK en Frankrijk

Hoe een eventuele nucleaire samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk eruit moet zien, maakte Yeşilgöz niet duidelijk. Beide landen hebben sinds jaar en dag kernwapens, maar hun arsenaal is lang zo groot en veelzijdig niet als het Amerikaanse. Frankrijk heeft de afgelopen tijd wel meermaals uitgesproken dat Europa een beroep zou kunnen doen op Franse nucleaire bescherming.

Ook CDA-leider Henri Bontebal toonde zich in het Tweede Kamerdebat over de oorlog in Oekraïne blij met het Franse aanbod, nu Europa niet meer zeker lijkt te kunnen zijn van de Amerikaanse nucleaire paraplu. „We besteden onze veiligheid nu uit aan de VS”, waarschuwde Yeşilgöz.

Als reactie op de terugtrekkende beweging die de Verenigde Staten maken, moet Nederland wat Yeşilgöz betreft meer investeren in defensie en de samenwerking met buurlanden verstevigen. Daar hoort volgens de VVD-leider ook bij „dat we op termijn besluiten over onze eventuele steun aan een vorm van een missie” om Rusland af te schrikken.