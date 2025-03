Israël eist „volledige demilitarisatie’’ van de Gazastrook

Israël en Hamas sloten in januari een bestand. Dat begon met een eerste fase van 42 dagen waarin de strijd is gestaakt en herhaaldelijk Israëlische gijzelaars zijn geruild voor Palestijnse gevangenen. Die 42 dagen zijn inmiddels verstreken zonder dat duidelijk is hoe het nu verder moet. Het was onder meer de bedoeling dat in de tweede fase ook Israëlische troepen worden teruggetrokken uit Gaza, maar over de precieze invulling moet nog worden onderhandeld.

Israël heeft inmiddels een Amerikaans voorstel overgenomen om het huidige staakt-het-vuren te verlengen. „We hebben geen overeenstemming over fase twee”, erkende Saar. „We eisen volledige demilitarisatie van Gaza, Hamas en Islamitische Jihad eruit. En geef ons onze gijzelaars terug. Als ze daarmee instemmen, kunnen we het morgen al uitvoeren.”

De onrust nam afgelopen weekend verder toe toen Israël de levering van hulpgoederen blokkeerde. „Humanitaire hulp is de belangrijkste inkomstenbron voor Hamas geworden”, zei de Israëlische minister, die stelde dat Hamas het geld gebruikt om „meer jonge terroristen te rekruteren”.