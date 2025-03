Albert Heijn gaat bij alle producten Nutri-Score tonen

Economie

Albert Heijn gaat de Nutri-Score vermelden voor alle producten in het assortiment. De grootste supermarktketen van Nederland deed dat al voor de huismerkproducten, maar nu volgen ook de producten van andere fabrikanten. Het logo, dat aangeeft in hoeverre een product binnen zijn categorie een gezonde keuze is, zal worden afgebeeld op elektronische prijskaartjes in de winkels en de webshop van Albert Heijn.