Hamas: geen overleg over tweede fase bestand in Gazastrook

Buitenland

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Hamas meldt dat er nu geen overleg plaatsvindt over de tweede fase van het bestand in de Gazastrook. Israël wil een verlenging van de eerste fase, die nu tot en met deze zaterdag duurt, maar Hamas is tegen de door Israël voorgestelde „formulering”, aldus een woordvoerder tegen tv-zender Al-Araby.