Oekraïners over ruzie Trump en Zelensky: „Hij probeert Oekraïne tegen de grond te werken”

„Dit is voor iedereen slecht; niemand is hier bij gebaat”, oordeelt ondernemer Valeriy Pychnenko uit Kyiv over de ruzie tussen Trump en Zelensky. „Heel de wereld is op dit moment in afwachting van een vredesdeal. Dat Trump juist nu de confrontatie zoekt, getuigt allereerst niet van enig respect naar Zelensky. Bovendien laat de Amerikaanse president hiermee zien dat hij eropuit is Oekraïne tegen de grond te werken. Trump speelt een spelletje: hij probeert te krijgen, wat er te halen valt”, zegt de ondernemer – verwijzend naar de door Trump geopperde grondstoffendeal. Pychnenko heeft echter geen idee wat de Verenigde Staten nog meer van Oekraïne willen.

„Mogelijk verliezen we alle steun van de VS”, denkt Vitality Dubovoy hardop. „Ze zeggen dat Trump een Sovjetspion is. Maar Oekraïne is gelukkig nog voor 100 procent van de steun van Europa verzekerd”, zegt de ondernemer uit Kyiv.

„Het is te vroeg om hier conclusies aan te verbinden”, zegt Roman Mironichenko, die nog steeds geschokt is over de hoogoplopende vete tussen Trump en Zelensky. „We moeten nog een aantal dagen wachten voordat we iets zinnigs kunnen zeggen over de uitkomst van deze clash.”