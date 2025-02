Remkes: investeer vooral in Gronings midden- en kleinbedrijf

Het NPG werkt sinds 2019 met een startkapitaal van 1,15 miljard aan het vergroten van de welvaart in Groningen. Het programma is volgens Remkes de afgelopen jaren effectiever geworden en heeft ook veel voorwerk gedaan voor ‘Nij Begun’. Dat is de kabinetsreactie op de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen waarin het Rijk de komende dertig jaar 22 miljard euro heeft uitgetrokken voor het aardbevingsgebied.

Als onderdeel daarvan is al een sociale agenda gepresenteerd, gericht op meer kansen voor kinderen, gezondheid, gemeenschapszin en bestrijding van armoede. Volgende week presenteert ‘kwartiermaker’ Jacob Klompien de economische agenda, waarvoor tot 2055 ook miljarden beschikbaar zijn.

Net als Klompien benadrukt Remkes het belang van flexibiliteit. „Als er één ding is wat we niet weten, is het hoe onze economie er over tien, twintig of dertig jaar uitziet en wat het effect daarvan op ons leven is. Ik durf niet te voorspellen welke mooie sectoren, ondernemingen of projecten in deze dynamische economie tevoorschijn komen.”

Versterk de Groningse economie als geheel en stimuleer samenwerking en samenhang tussen sectoren, vooral in het MKB, is het devies volgens Remkes. „Daar liggen naar mijn idee de grootste uitdagingen. De MKB-sector heeft het zwaar, maar heeft tegelijkertijd de meeste kansen als het gaat om vernieuwing, betere samenwerking en innovatie.” Economische programma’s moeten ondernemers in het MKB klaarstomen om met vernieuwingen aan de slag te kunnen gaan, aldus de VVD-politicus.

Daarnaast wordt het nog een hele opgave om de welvaartsverschillen in Groningen te verkleinen. „In Oost-Groningen en een deel van Noord-Groningen is nog een flinke economische inhaalslag nodig.” Remkes blikt ook terug op de economische crisis in de regio in de jaren tachtig. „We staan er nu vele malen beter voor wat betreft leven, wonen, werken en recreëren in Groningen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds een stevige uitdaging hebben.”