VluchtelingenWerk: wie veiligheid zoekt, hoort niet in gevangenis

In het Justitieel Complex Schiphol verblijven ongeveer 150 asielzoekers die per vliegtuig naar Nederland zijn gekomen en na de landing asiel hebben aangevraagd. Elke nacht tussen 22.00 uur en 08.00 uur worden zij opgesloten in een cel, met de deur op slot. Ze worden beperkt in het gebruik van hun smartphones, kunnen zich niet vrij door een deel van het gebouw bewegen en hebben niet veel opties om te luchten. In een andere vleugel van het gebouw zitten gedetineerden opgesloten, en de asielzoekers kunnen die gevangenen in de gangen en bij de trappen tegen het lijf lopen.

Die opvang is niet onrechtmatig, bepaalde de Raad van State woensdag opnieuw. Volgens de hoogste bestuursrechter zijn er genoeg verschillen tussen de opvang van asielzoekers en gedetineerden.

In de ogen van VluchtelingenWerk wordt met de opvang op Schiphol „onterecht onderscheid gemaakt tussen asielzoekers die via de lucht of over land Nederland bereiken”. Die laatste groep gaat via het aanmeldcentrum in Ter Apel naar een asielopvang. „Dan heb je meer vrijheden. Dat is anders dan dat je in een cel zit op Schiphol.”

VluchtelingenWerk vreest ook voor drukte in het detentiecentrum wanneer meer mensen via Schiphol asiel aanvragen. „Je ziet dat er niet genoeg capaciteit is om mensen goed op te vangen. Dat meerdere mensen op één cel slapen, er weinig privacy is en asielzoekers niet altijd tijdig toegang hebben tot een advocaat.”