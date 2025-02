OVV-advies over fatale aanvaring Botlek: benoem risico’s eerder

Binnenland

Partijen die betrokken zijn bij complexe werkzaamheden op een scheepswerf, zoals het manoeuvreren van een groot schip in een dok, moeten de risico’s van tevoren beter met elkaar doorspreken. Dat is een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een onderzoek naar de fatale aanvaring tussen een kraanschip en een boorplatform in februari vorig jaar in de Botlek bij Rotterdam.