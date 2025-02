Politienummer 0900-8844 door storing onbereikbaar

Naast het alternatieve telefoonnummer kunnen minder dringende zaken online worden doorgegeven aan de virtuele agent Wout. Die geeft dan via de chat advies en antwoorden op vragen. Wout is 24 uur per dag beschikbaar via de website van de politie.

Ook het landelijke storingsnummer van alle netbeheerders van gas en stroom werk niet, melden meerdere beheerders. Dat nummer, 0800-9009, is niet bereikbaar. Onder andere Stedin, Enexis en Westland Infra geven klanten een alternatief nummer waarop de bedrijven bereikbaar zijn voor vragen over gas- of stroomstoringen. Maar ook hier wordt verwezen naar noodnummer 112 wanneer er gevaar is of gevaar vermoedt wordt.