Steunbetuiging voor president Zelensky in parlement mislukt

Buitenland

Een steunbetuiging voor president Volodymyr Zelensky in het Oekraïense parlement is mislukt. In een speciale zitting met de Europese Commissie en buitenlandse staatshoofden, precies drie jaar na de Russische invasie, kreeg de tekst net geen meerderheid. Een deel van de afgevaardigden deed niet mee aan de stemming.