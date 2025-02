Suriname maakt zich op voor verkiezingen op 25 mei

Buitenland

In Suriname hebben twaalf politieke organisaties zich sinds 20 februari opgegeven voor deelname aan de verkiezingen op 25 mei. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) verwacht maandag en dinsdag nog drie of vier partijen of partijcombinaties. Zes organisaties meldden zich zaterdag. Hun vertegenwoordigers werden met veel enthousiasme naar de zaal gebracht door in partijkleuren gestoken muzikanten, drummers, dansers en aanhangers.