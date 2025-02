Rechtbank: levenslang is voor Erasmusschutter de enige optie

L. is uitvoerig onderzocht door gedragskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie. Zij stelden onder meer een stoornis in het autismespectrum vast en kwamen tot de slotsom dat L. verminderd toerekeningsvatbaar is. Het PBC adviseerde een langdurige behandeling in een tbs-kliniek.

„Hij heeft wel een stoornis”, aldus de persrechter, „maar die is van zodanig geringe invloed geweest dat die maar een beperkte rol heeft gehad op de planmatigheid waarmee hij deze heel ernstige feiten heeft gepleegd.”

Met levenslang zit L. „sowieso 28 jaar”, aldus de persrechter. „Pas dan kan hij in aanmerking komen voor een vervroegde invrijheidstelling. Dat heet gratie. Die moet hij aanvragen. En als hij dat doet, komt er een herbeoordeling. Maar dan wordt eerst door een heleboel instanties gekeken of de samenleving wel klaar is om meneer te ontvangen. Daar heeft de rechtbank bijvoorbeeld ook een rol bij. De rechtbank merkt ook op: gratie wordt maar zelden verleend.”

In het vonnis noteert de rechtbank dat zij „geen ruimte” ziet „om voor te sorteren op een mogelijke terugkeer van de verdachte in de samenleving”.