Was het RD te kritisch over kerken in coronatijd?

Volgens kerkredacteur Kees van den Brink hanteerden kerken verschillende maatregelen: „In het begin was het beleid van kerken nog redelijk uniform. Men dacht: „Laten we het beleid van de overheid maar gewoon volgen.”” Totdat steeds meer kerken hun eigen beleid gingen bepalen. Van den Brink: „Toen bleven er kerken gehoorzaam en gezagsgetrouw de overheid volgen. Maar vanaf de herfst van 2020 waren er ook kerken die veel meer mensen toelieten.”

Het RD schreef soms wel en soms niet over kerken die zich niet aan de overheidsadviezen hielden. „Dat was best een ingewikkelde afweging. We wisten veel meer dan we schreven. Heel veel afwegingen van kerken zijn zeer gewetensvol gemaakt,” aldus hoofdredacteur Steef de Bruijn. Nog een argument voor het RD om niet over deze kerken te schrijven was de angst om die kerken in de problemen te brengen. De Bruijn: „Als wij over deze kerken gingen schrijven, stonden daar binnen de kortste keren de televisieploegen op de stoep.”

De Bruijn: „De coronaperiode was voor het RD een worsteling. Juist omdat je weet dat corona een gevoelig thema is in de lezerskring. We letten goed op welke koppen of foto’s we bij artikelen plaatsten.”



