Trump: Ivf-behandeling moet toegankelijker en goedkoper

Ook al leidt de oproep niet direct tot concrete beleidswijziging, toch zegt Karoline Leavitt, de woordvoerder van het Witte Huis, dat dit decreet het bewijs is dat de president verkiezingsbeloften nakomt. Critici wijzen er echter op dat de president lokale overheden of verzekeringsmaatschappijen niet verplicht de kosten van ivf financieel te dekken. Dat is wel wat hij tijdens zijn campagne beloofde. „Niet meer dan een paar mooie woorden, maar geen echte maatregelen”, schrijven verschillende commentatoren.

In een informatiebulletin van het Witte Huis wordt gewezen op de hoge kosten voor een ivf-behandeling. Die kunnen per cyclus variëren van 12.000 tot 25.000 dollar. Trump wil dat de kosten „agressief” verlaagd worden, omdat ze voor veel Amerikanen een barrière zijn.

Obstakels

In het decreet wijst Trump op het belang van gezinsvorming. Het algemene vruchtbaarheidscijfer in de VS bevindt zich momenteel op een historisch dieptepunt. Daarom moet de overheid het voor liefhebbende ouders met een kinderwens gemakkelijker maken om kinderen te krijgen. Ivf kan daarbij volgens de president een belangrijk middel zijn. „Maar liefst één op de zeven stellen die een kind willen krijgen, slaagt er niet in om zwanger te worden. Bovendien ondervinden velen grote financiële obstakels bij het aanvragen van ivf.”

Democraten in de VS beweren dat Trump zijn huidige standpunt omtrent ivf louter uit electorale overwegingen inneemt. In het verleden was hij tegenstander van deze behandeling. Tijdens de verkiezingscampagne is hij volgens de Democraten van standpunt veranderd omdat hij progressieve kiezers aan zich wilde binden. Hoewel Trump hardop heeft gezegd pas recent te hebben ontdekt wat de behandeling inhoudt, noemt hij zich desondanks „de vader van ivf.”

Abortus

Trumps decreet van afgelopen dinsdag kan een wig drijven tussen de Trumpregering en de antiabortusbeweging. Het nieuws over het decreet leidde tot een stortvloed aan klachten van antiabortusactivisten, die meestal tegen ivf zijn omdat het ongebruikte embryo's kan creëren. Die worden vaak vernietigd en dat is volgens de antiabortusbeweging het doden van menselijk leven.

Kristan Hawkins, de voorzitter van Students for Life of America, noemde het nieuws op X „tragisch” en vergeleek ivf met eugenetica. Ook Lila Rose, de leider van de antiabortusgroep Live Action, is kritisch. „Ivf verandert kinderen in een product dat gecreëerd, verkocht en weggegooid kan worden – een schending van hun fundamentele mensenrechten”, schreef ze op X.