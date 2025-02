Lichtverschijnsel aan hemel vermoedelijk resten Falcon 9-raket

In Nederland was het in de nacht van dinsdag op woensdag helder, zegt de meteoroloog, waardoor het verschijnsel op verschillende plekken te zien kan zijn geweest. Ook in onder meer Polen en Duitsland waren waarnemingen.

Volgens Lafeber was het lichtverschijnsel „best wel” bijzonder. „Je ziet dit niet dagelijks, maar het gebeurt wel af en toe dat een stuk van een satelliet verbrandt als de lancering bijvoorbeeld niet helemaal is gelukt. Dus het is wel eens eerder gezien, maar opvallend is het zeker wel.”

Docent bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft Marco Langbroek zegt op X dat het object dat rond 04.45 uur boven Nederland in de atmosfeer terechtkwam en fragmenteerde, zeer waarschijnlijk de bovenste rakettrap is geweest van een Falcon 9-raket. Die werd gebruikt voor de lancering van Starlink-satellieten op 1 februari.