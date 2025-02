Bewoners huis Vlaardingen met jampotje kwik mogen nog niet terug

Bij vier omliggende huizen werd ook kwikdamp aangetroffen, maar de waarden waren daar niet zo hoog als in het huis waar de kwiklekkage was. Die bewoners mogen wel weer hun huis in. De gemeente verwacht dat de andere bewoners over een aantal dagen weer terug kunnen naar hun woning, nadat het kwik is opgeruimd en er controles zijn uitgevoerd.

Dinsdag was er een informatiebijeenkomst voor de bewoners, waarbij zij zijn geïnformeerd over de risico’s van kwik. De stof verdampt langzaam en daarbij komt een giftige damp vrij. Als mensen chronisch worden blootgesteld aan kwik kan dit onder meer leiden tot problemen met het kortetermijngeheugen en de concentratie. Ook zorgt het soms voor een rode verkleuring en schilfering van de huid. Geen van de bewoners werd lang blootgesteld aan de stof en daarom was het niet gevaarlijk voor hun gezondheid.