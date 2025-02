PVV om, BBB-leider Van der Plas krijgt haar gewenste wolvendebat

Binnenland

BBB-leider Caroline van der Plas moest er elf keer een verzoek voor indienen, maar er komt dan toch een debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer over de opkomst van de wolf in Nederland. Tot dusver ontbrak steeds steun van de PVV, waardoor er geen meerderheid was die het onderwerp op de agenda wilde zetten. Maar ook de grootste partij in de Kamer is nu ’om’.