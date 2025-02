Coenradie: zelfs zak geld neemt cellentekort niet meteen weg

Coenradie wil het kabinet vragen om „honderden miljoenen euro’s” om het cellentekort aan te pakken. Ze moet nog een officieel verzoek doen en wil nog niet zeggen welk bedrag ze precies wil vragen. Met het geld kan ze „gaan bouwen”, bijvoorbeeld door de gevangenis in Almere te heropenen en andere gevangenissen te renoveren.

Op de vraag of de staatssecretaris zelfs met die zak geld in de hand gevangenen vroeger vrij moet laten om cellen vrij te maken, zegt ze: „dat is zomaar iets wat zou kunnen.” Het probleem is namelijk zowel een gebrek aan personeel als aan plekken. Onder vorige kabinetten zijn veel gevangenissen gesloten, omdat toen juist een overschot was aan cellen.

Gevangenen vroeger vrijlaten ligt politiek zeer gevoelig, zeker binnen de PVV, de partij waarvoor Coenradie in het kabinet zit. Ze heeft daar zelfs ruzie over gehad met partijleider Geert Wilders, die haar suggestie om gevangenen twee weken eerder vrij te laten onacceptabel vindt. „We hebben gewoon niet de luxe om opties uit te sluiten”, houdt de staatssecretaris vol ondanks die politieke druk.

Het is momenteel ook moeilijk om extra geld te vragen in het kabinet, want minister Heinen zinspeelt op bezuinigingen bij de tussentijdse bijstelling van de begroting in april.