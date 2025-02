Ecosystemen, nodig om te overleven, worden bewust beschadigd

Die schepping is in nood. Feiten liegen nu eenmaal niet, al kun je ze wel naar je hand zetten. Wij sleepten in onze val heel de schepping mee en brachten haar onder de slavernij van het verderf. Er is blijvende samenhang tussen ongehoorzaamheid aan God en ellende die ons treft. Lees het laatste Bijbelboek, Openbaring. Wij roepen wat onheil over onszelf en over deze wereld af. Duistere machten en krachten drijven ons voort: hebzucht, geld en onverschilligheid.

Zo loopt Indonesië inmiddels voorop in het slopen van zijn oeroude bossen. Hout is geld en van regenwouden kun je palmolieplantages maken. Miljoenen hectares bos dreigen er de komende jaren te worden opgeofferd aan economie, woningbouw en voedselvoorziening.

Met de Amazone, het grootste regenwoud ter wereld, gaat het evenmin goed. Veel houtkap geschiedt er illegaal. Politieke onwil staat goed bosbeheer in de weg. In Afrika slopen vooral Chinese houtbedrijven regenwoud. Hoe erg is dat? Oerbossen hebben een hoge biodiversiteit en houden veel CO 2 vast. Er is samenhang tussen ontbossing en toenemende droogte en bodemerosie.

Er mag dan in Europa al jaren meer bos bij zijn gekomen, ondertussen verdwijnen veel oude gezonde bomen. In de soortenrijke Karpaten dankzij de houtmaffia. In Oekraïne vernietigde de oorlog veel bosareaal. In ons land staan bomen vaak in de weg. Veel hout wordt opzettelijk beschadigd of verdwijnt illegaal.

Van ecocide is sprake als ecosystemen bewust worden beschadigd. Te gemakkelijk wordt gezegd: „Van biodiversiteit kun je niet leven”, maar je hebt die wel nodig om te overleven!

Wereldwijd wordt 30 procent van alle boomsoorten met uitsterven bedreigd. Door monoculturen en slecht onderhoud verbrandden de afgelopen jaren ook nog eens grote oppervlakten bos. Daarbij gingen zelfs complete woonwijken in vlammen op. Apocalyptische taferelen voltrokken zich.

De schepping zucht als niet eerder. Ze is in grote ademnood (Romeinen 8:22). Klimaatconferenties, ambitieuze plannen en beloften die niet worden nagekomen, bieden geen oplossing. Wat wel? Bekering! Dat is ook de boodschap van Israëls profeten, voor toen en voor nu.