RvS: tijdelijke spaartaksregeling haast onmogelijke opgave fiscus

De Hoge Raad bepaalde in juni vorig jaar dat een groot aantal belastingplichtigen sinds 2017 mogelijk nog altijd te veel belasting heeft betaald in box 3. Er werd nog altijd belasting geheven over een verondersteld rendement, terwijl mensen in de praktijk minder verdienden aan hun beleggingen. Zij hadden volgens de rechter de kans moeten krijgen om dat aan te tonen, en zo een lagere heffing te krijgen.

Het kabinet heeft het arrest van de Hoge Raad vertaald in een zogenoemde tegenbewijsregeling. Die moet er ook voor zorgen dat de komende jaren nog rechtmatig belasting kan worden geheven op vermogensrendement. Er wordt gewerkt aan een nieuw stelsel waarin belasting wordt geheven over daadwerkelijk behaald rendement, maar dat heeft jaren vertraging opgelopen.

De Raad van State stelt vast dat de Belastingdienst „grote inspanningen moet leveren” bij de uitvoering van de tegenbewijsregeling en dat „de risico’s op procesverstoringen groot zijn”. Volgens zijn belangrijkste adviseur op het gebied van wetgeving moet het kabinet zich afvragen of een fijnmazige regeling die het werkelijk rendement zo zuiver mogelijk benadert, „opweegt tegen de grote inzet van mensen en middelen om dit te bereiken.”

Staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Financiën) is tevreden met het advies, laat een woordvoerder weten. Hij erkent dat de tegenbewijsregeling „flink wat vraagt” van de Belastingdienst. De fiscus werkt al aan maatregelen om de hersteloperatie in goede banen te leiden. Zo werft de dienst extra personeel en ontwikkelt een formulier waarmee mensen „op een geautomatiseerde en gestructureerde manier hun werkelijke rendement kunnen opgeven.”