Zero-emissiezone Den Haag

Dat betekent dat het kustgebied van Den Haag vanaf 1 januari volgend jaar alleen nog toegankelijk is voor bestelbussen en vrachtwagens op elektriciteit of waterstof, met uitzondering van de Scheveningse haven. Voor bestaande bestel- en vrachtauto’s geldt een overgangsregeling tot 2030. Op verzoek van het CDA wordt het pas in 2029 verplicht voor ondernemers om over te stappen op elektrische bedrijfswagens, in plaats van in 2028, zoals in het oorspronkelijke plan stond. Ook gaat de gemeente pas handhaven op de zero-emissiezone aan de kust als er voldoende laadcapaciteit is. Ook dat was een voorwaarde voor het CDA om akkoord te gaan.

Onder meer de VVD verweet het CDA tijdens de raadsvergadering „krampachtig vast te houden aan de macht”. Volgens die partij laat het plan ondernemers aan de kust in de kou staan. Een aantal van die ondernemers kwam in de vergadering ook aan het woord. Zij maken zich onder andere zorgen dat er nog geen elektrische alternatieven bestaan voor de zware voertuigen waarmee zij bijvoorbeeld hun strandpaviljoens moeten op- en afbouwen.