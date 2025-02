Geërgerde oppositie: kabinet moet zelf met btw-alternatief komen

Binnenland

De oppositie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet zelf met een voorstel komt ter vervanging van de verhoging van de btw op cultuur, media en sport. De brief die de Kamer daar vorige week over ontving, heeft tot grote irritatie geleid, omdat staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Financiën) daarin slechts voor de hand liggende opties schetst en zelf geen keuze maakt.