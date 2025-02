VK: Oekraïne moet bepalen wanneer onderhandelingen beginnen

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde eerder na een gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin aan dat hun beide landen „onmiddellijk” zouden beginnen met de onderhandelingen over Oekraïne. Daarna pas belde Trump met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky over wat hij had besproken met Poetin.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt wel dat het Verenigd Koninkrijk net als Trump graag een einde ziet komen aan deze „barbaarse” oorlog. „Rusland zou dit morgen al kunnen doen door zijn troepen terug te trekken en de illegale invasie te beëindigen.”